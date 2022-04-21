Yeniçağaspor BAL Ligi’nde



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Atatürk Stadyumunda oynanan mücadelede iki takımın taraftarı maça yoğun ilgi gösterdi. Yeniçağaspor ve İl Özel idare Köroğlusporlu taraftarlar kendilerini ayrılan yeri doldurarak takımlarına maç boyunca destek oldular. Tribünde taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.

Karşılaşma öncesi Bolu Amatör Küme Şampiyonu olan Özel İdare Köroğluspor'a şampiyonluk kupası Bolu ASKF başkanı Cemalettin Metin, Futbol İl Temsilcisi Hasan Aksay, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ramazan Demir ve protokol tarafından kupasını aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0’lık skorla Yeniçağaspor'un üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı tecrübesi ile farkı açan Yeniçağaspor maçtan 4-0 üstünlükle ayrılarak yeni sezonda Bolu’yu BAL liginde temsil etmeye hak kazandı.Yeniçağaspor’un gollerini Furkan (2) Mert Bulut ve Sonercan kaydetti. Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklar ile geçerken Yeniçağaspor tecrübesi ile golü buldu ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Özel İdare Köroğluspor yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince maçtan 4-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın sonun Yeniçağasporlu taraftarlar büyük bir coşku ile yöneticiler, teknik heyet ve futbolcularla galibiyeti kutladılar. Yeniçağasporlu taraftarlar maç bitiminde sahaya inerek futbolcularla galibiyet coşkusunu yaşadı.

.