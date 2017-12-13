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13 Aralık 2017 Çarşamba
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    • Yeniçağaspor dibe vurdu

    BAL Ligi 6.Grup’ta mücadele edenYeniçağaspor ligi 12.haftasında Kdz.EreğliBelediyespor’a konuk oldu. Zonguldakta oynanan mücadeleyi Kdz.EreğliBelediyespor takımı 5-0 kazandı.

    13 Aralık 2017 Çarşamba 10:17
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    Yeniçağaspor dibe vurdu

    Haber: Esra Öztürk

    BAL Ligi 6.Grup’ta mücadele eden ve üst üste kazandığı Kırşehir Belediyespor, MKE Kırıkkale, 1074 Çankırı ve Sincan maçları ile büyük çıkış yakalayan Kdz.EreğliBelediyespor, 12.haftada da Yeniçağaspor’u da 5-0 mağlup ederek üst üste 5.maçını kazandı.Son 4 maçında kalesini gole kapatan ve son 5 maçta attığı 17 gol ile gol sayısını 25’e çıkararak grubun en çok gol atan takımı unvanını da ele geçiren eflatun beyazlıların gollerini OrujBalashlı (2), Turgut Delen, Volkan Uluğ ve Burak Toker attı. Temsilcimiz Yeniçağaspor ilk yarısını maçtan 5-0 yenik ayrılarak son sıraya demir attı. Geçen hafta Başkent deplasmanında Sincan Belediyespor’u 4-0 mağlup eden Kdz.EreğliBelediyespor, sahasında konuk ettiği Yeniçağaspor’u da 5-0 mağlup etti. Azeri golcü OrujBalashlı’nın golü ile 25.dakikada 1-0 öne geçen eflatun beyazlılar, 36.dakikada yine Oruj’un kendisi ve takımının 2.golünü atmasıyla skoru 2-0 taşıdı. 38.dakikada Turgut Delen’in skoru 3-0 getiren golü ile iyice rahatlayan eflatun beyazlılar, 43.dakikada da Volkan Uluğ ile 4.golü buldu. 44.dakikada eflatun beyazlıların sol beki Sercan Çekmen’e sportmenlik dışı faul yapan Taner Keskin kırmızı kartla oyun dışında kalırken, eflatun beyazlılar devreye 4-0 üstün girdi. İkinci yarıda da kontrolü tamamen elinde bulunduran eflatun beyazlılar, 78.dakikada Burak Toker’in aynı zamanda maçında skorunu belirleyen golü ile karşılaşmayı 5-0 kazandı. Kdz.EreğliBelediyespor lider Anadolu Kırıkkale’nin Çubuk deplasmanında mağlup olması, Bartınspor’un da Bağlum deplasmanında 2 puan bırakması ile zirve yarışında önemli bir adım attı. Karşılaşmalar sonucunda lider Anadolu Kırıkkale 26 puanda kalırken, Kırşehir 24, Bartın 22 ve Kdz.EreğliBelediyespor da 21 puanla ilk 4 sırayı paylaştı.Yeniçağaspor takımı ligde topladığı 5 puanla son sırada yer aldı. Yeniçağaspor ilk yarının son haftasında MKE Kırıkkalespor’u konuk edecek.

    Anahtar Kelimeler: BAL, Ligi, 6.Grup’ta, Mücadele, EdenYeniçağaspor

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