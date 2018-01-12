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12 Ocak 2018 Cuma
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    • Yeniçağaspor galibiyet için çıkıyor

    Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi 6. Gurupta yer alan Yeniçağaspor takımı 1074 Çankırı Spor takımıyla karşılaşacak.

    12 Ocak 2018 Cuma 13:36
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    Yeniçağaspor galibiyet için çıkıyor

    Haber: Esra Öztürk

    FF Bölgesel Amatör Ligi 6.grupta mücadele eden Yeniçağaspor takımı ligin 14.haftasında Çubukspor Futbol A.Ş. takımını konuk ödenecek.Mücadele 14Ocak Pazar günü saat 14.00’da Yeniçağa İlçe Stadında oynanacak. Yeniçağaspor takımı ligde geri kalan haftalarda 9 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Yeniçağa takımı bu maçlardan topladığı 5 puanla 11.sırada yer alıyor. Evren Aydın Akbaş yönetimindeki Yeniçağa takımı ligin 13.haftasında MKE Kırıkkalespor’u konuk etti. Yeniçağa İlçe Stadında oynanan mücadeleyi MKE Kırıkkalespor, 22.dakikada Cengiz İçen’in golüyle 1-0 kazandı. Ankara temsilcisi 1074 Çankırı Spor ise ligin geri kalan haftalarda 6 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Ankara temsilcisi topladığı 10 puanla 9.sırada yer alıyor.  1074 Çankırı Spor ligin 13.hafatsında Sincan Belediyespor’a konuk oldu. Ankara Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadında oynanan mücadeleyi Sincan Belediyespor takımı 3-0 kazandı. 

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Futbol, Federasyonu, Bölgesel, Amatör

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