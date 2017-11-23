Haber: Semih Baykal

Haftayı sahasındaÇubukspor Futbol A.Ş mağlubiyeti ile kapatan Yeniçağspor takımı ara vermeden 26 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kastamonu Özel İdare Köy Hiz. Spor maçının hazırlıklarına başladı. Soğuk ve kar yağışına rağmen Yeniçağa takımı takım antrenmana ara vermeden devam etti. Kar yağışına rağmen Yeniçağa takımı teknik direktör Evren Aydın Akbaş yönetiminde hazırlıklara başladı. Karaçayır Spor Tesislerinde yapılan antrenman yenileme ve ısınma çalışmalarıyla başladı. daha sonra kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından dar alan çalışması ile antrenman tamamlandı.