Haber: Esra Öztürk

Spor Toto BAL 6. Grupta mücadele eden Yeniçağaspor, ligin 22.haftasında ÇubuksporFutbol’a konuk oldu. Ankara Çubuk İlçe Stadında oynanan mücadeleyi ikinci yarıda kaydettiği gollerle Çubukspor Futbol AŞ 2-0 kazandı. Çubukspor’a galibiyeti getiren golleri Murat Almış ve Mert Özcanlar kaydetti. Galibiyetin ardından puanını 31’e çıkaran Çubukspor 7.sıraya yükselirken, Yeniçağaspor ise 10 puanla 12.sırada kaldı. Yeniçağaspor ligin 23.haftasında Kastamonu Özel İdare Köy Hiz.Spor’u konuk ederken, Çubukspor takımı ise 100. Yıl Soğuksuspor’a konuk olacak.

Stad: Ankara Çubuk İlçe Stadı

Hakemler: Selahattin Günaydın, Barış Yaman, Erdinç Yaman, Bayram Çiv

Çubukspor: ** Ertuğrul Furkan, ** Cenk Yılmaz, ** Celalettin İmal, ** Enver Can Gürbüz, ** Hasan Üstünkaya, ** Eray Topçuoğlu, ** Emre Taşkoparan, ** İsmail Tolga Karaca, ** Murat Almış, ** Mert Özcanlar, ** Bora Çoban,

Yeniçağaspor: ** Furkan BurakHacıeyüpoğlu, ** Muhammed Ertan, ** Murat Akman, ** Mert Güngör, ** Suat Erol, ** Ertan Karanfil, ** Furkan Birdal, **KonstantınBelov, ** Furkan Narin, ** Tarık Tekinalp, ** Eşref Şimşek,

Goller: 54.dk Murat Almış, 90+2.dk Mert Özcanlar

Sarı Kartlar: 44.dk Mert Özcanlar, 46.dk Boran Çoban, 89.dk Hasan Üstünkaya, 90+2.dk Bilal Gündoğdu, 90+4.dk Celalettin İmal (Çubukspor), 31.dk Ertan Karanfil, 67.dk Furkan Birdal, 75.dk Murat Akman, 78.dk Suat Erol, 87.dk Bayram Öztürk (Yeniçağaspor)