Yeniçağaspor Kadrosunu Tamamladı

Haber: Volkan Yılmaz
Yeniçağaspor yeni sezon için transferlerini tamamlayarak kadrosunu oluşturdu. İşte yepyeni Yeniçağaspor kadrosu:
TD : Evren Aydın Akbaş
İÇ TRANSFER
Murat Akman
Özay Bayrak
Serkan Ünal (Vize)
DIŞ TRANSFER
Sezgin Alan (Kıbrıscıkspor)
Samet Pirdal (Kıbrıscıkspor)
Önder Kaya (Kıbrıscıkspor)
Fatih Güleç (Kıbrıscıkspor)
Osman Kaya (Kıbrıscıkspor)
Gökhan Dokucu (Göynük Bld.)
Furkan B. Demirtaş (Göynük Bld.)
Ertan Karanfil (Elvan İnş. Kızıkspor)
Delal Urgun (Elvan İnş. Kızıkspor)
Alperen Şengül (Elvan İ. Kızıkspor)
Mustafa Yılmaz (Çayırovaspor)
Doğukan Koca (İst. Kayaşehirspor)
Deniz Çelik (Şirinevlerspor)
Umut Can Yergin (Erenlerspor)
Ö. Faruk Demir (Kağıthanespor)
Mustafa Güngör (Özçamdibispor)
Gökhan Şahin (1299 Bilecik)
Emre Kaya (Hacivatspor)