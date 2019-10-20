Yeniçağaspor Kadrosunu Tamamladı

Hafta sonunda başlayacak olan Amatör Lig öncesi Yeniçağaspor kadrosunu tamamladı. Siyah-beyazlılar çok sayıda ismi kadrosuna kattı.

Yeniçağaspor Kadrosunu Tamamladı

Haber: Volkan Yılmaz

Yeniçağaspor yeni sezon için transferlerini tamamlayarak kadrosunu oluşturdu. İşte yepyeni Yeniçağaspor kadrosu:

TD : Evren Aydın Akbaş

İÇ TRANSFER

Murat Akman

Özay Bayrak

Serkan Ünal (Vize)

DIŞ TRANSFER

Sezgin Alan (Kıbrıscıkspor)

Samet Pirdal (Kıbrıscıkspor)

Önder Kaya (Kıbrıscıkspor)

Fatih Güleç (Kıbrıscıkspor)

Osman Kaya (Kıbrıscıkspor)

Gökhan Dokucu (Göynük Bld.)

Furkan B. Demirtaş (Göynük Bld.)

Ertan Karanfil (Elvan İnş. Kızıkspor)

Delal Urgun (Elvan İnş. Kızıkspor)

Alperen Şengül (Elvan İ. Kızıkspor)

Mustafa Yılmaz (Çayırovaspor)

Doğukan Koca (İst. Kayaşehirspor)

Deniz Çelik (Şirinevlerspor)

Umut Can Yergin (Erenlerspor)

Ö. Faruk Demir (Kağıthanespor)

Mustafa Güngör (Özçamdibispor)

Gökhan Şahin (1299 Bilecik)

Emre Kaya (Hacivatspor)

Esra Perçin

Esra Perçin

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