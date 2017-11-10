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10 Kasım 2017 Cuma
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    • Yeniçağaspor, Keçiören deplasmanında

    TFF Bölgesel Amatör Ligi 6.grupta yer alan Yeniçağaspor ligin 8.haftasında Keçiören Belediyesi BağlumSpor’a konuk olacak.

    10 Kasım 2017 Cuma 13:04
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    Yeniçağaspor, Keçiören deplasmanında

    Haber: Semih Baykal

    Yeniçağa spor Ligin 8.haftasında Keçiören Belediyesi Bağlum Spor ile 12 Kasım Pazar günü saat 14.00’da Ankara Bağlum Belediye Stadında karşılaşacaklar. Temsilcimiz Yeniçağaspor takımı geride kalan 7 hafta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak topladığı 5 puanla 10.sırada yer aldı. Yeniçağa ligin 7. Haftasında sahasında Bartınspor’u ağırlamıştı. Yeniçağa Stadında oynanan mücadeleyi Bartınspor takımı 1-0 kazanmıştı. Rakip Keçiören Belediyesi Bağlum Spor ise geri kalan 7 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 5 puanla 11.sırada yer alıyor. Bağlumspor ise ligin 7.haftasında Sincan Belediyespor’a konuk olmuştu. Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadında oynanan mücadeleyi Bağlum Spor 2-0 kaybetti. TFF Bölgesel Amatör Ligi 6.grubun 8. Haftasında oynanacak karşılaşmalar şu şekilde;

    11 Kasım Cumartesi

    14.00: Kastamonu Özel İdare Köy Hiz.Spor – 1074 Çankırı Spor

    12 Kasım Pazar

    14.00: Kırşehir Belediye Spor – MKE Kırıkkalespor

    14.00: Türk Metal Kırıkkale Spor – Devrek Belediyespor

    14.00: Bartınspor – 100. Yıl Soğuksuspor   

    14.00: Keçiören Belediyesi Bağlum Spor – Yeniçağaspor

    14.00: Çubukspor Futbol A.Ş. – Sincan Belediyespor

    Anahtar Kelimeler: TFF, Bölgesel, Amatör, Ligi, 6.grupta

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