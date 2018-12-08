Haber: Esra Öztürk

Son iki sezondur Bolu’yu Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde temsil eden ve bu sezon 6.grupta mücadele eden Yeniçağaspor, ligin 12.haftasında sahasında Keçiören Belediyesi Bağlum Spor’u konuk edecek. Geride kalan 11 haftada 10 maça çıkan ve bu maçlarda 1 galibiyet 2 beraberlik 7 mağlubiyet alarak topladığı 5 puanla 13 takımlı grupta 12.sırada bulunan Yeniçağaspor, alt sıralardan kurtulmak istiyor. Grup lideri Akşehirspor’un 5 puan gerisinde bulunan ve liderlik yarışı içinde olan Keçiören Belediyesi Bağlum Spor karşısında zorlanması beklenen Yeniçağaspor’da tek hedef ise galibiyet olarak belirlendi. Temsilcimiz Yeniçağaspor güçlü rakibini devirebilmek için tüm hazırlıklarını tamamladı. Levent Gümüşdere’nin düdük çalacağı Yeniçağaspor’un bu zorlu karşılaşması 9 Aralık Pazar günü saat 14:00’te Karaçayır Spor Tesisleri’nde başlayacak.