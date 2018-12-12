HABER:Gökhan Aksoy

Son iki sezondur ilimizi Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde temsil eden Yeniçağaspor’da kötü gidişat devam ediyor. BAL Ligi 6.grupta mücadele eden temsilcimiz Yeniçağaspor, ligin 12.haftasında sahasında Keçiören Belediyesi Bağlum Spor ile karşı karşıya geldi. Geride kalan 11 haftada 10 maç yapan Yeniçağaspor yalnızca 1 galibiyet 2 beraberlik alırken tam 7 maçtan mağlup ayrıldı. 12.haftada oynadığı Keçiören Belediyesi Bağlum Spor karşılaşmasına üç puan parolası ile çıkan ve alt sıralardan kurtulmak isteyen temsilcimiz yine aradığını bulamadı. Adeta ligin alt sıralarına demir atmış durumda bulunan Yeniçağaspor Keçiören Belediyesi Bağlum Spor 73.dakikada kalesinde gördüğü golle mağlup oldu ve galibiyet hasretini sürdürdü. Bu sonucun ardından Yeniçağaspor 5 puanla 12.sırada yer alırken, Keçiören Belediyesi Bağlum Spor ise puanını 23’e çıkardı ve 4.sırada yer aldı. Yeniçağaspor ligin 13.haftasında deplasmanda Kırşehir Çayağzıspor ile karşılaşacak.