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12 Mart 2018 Pazartesi
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    • Yeniçağaspor’a çirkin saldırı

    Bölgesel Amatör Ligin (BAL) 6 grubunda mücadele eden Yeniçağaspor Ligin 22.haftasında Çubukspor’a konuk oldu. İddialara göre Ankara’da oynanan mücadele sırasında Yeniçağaspor takımı, rakip takım, taraftarları ve yöneticileri tarafından darp edildi.

    12 Mart 2018 Pazartesi 13:00
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    Yeniçağaspor’a çirkin saldırı
    Haber: Semih Baykal

    TFF BAL 6. Grubun 22.haftasında 10 puanla 22.sırada yer alan Yeniçağspor, ligde 31 puanla 7.sırada yer alan Çubukspor Futbol AŞ’ye konuk oldu. Ankara Çubuk İlçesinde oynanan mücadeleyi ev sahibi takım Çubukspor 2-0 kazandı. İddialara göre Çubuk İlçesinde oynanan mücadelede Yeniçağspor takımı, Çubukspor takımı, yöneticileri ve taraftarları tarafından darp edildi. Yeniçağaspor teknik direktörü Evren Aydın Akbaş’ın iddialarına göre Yeniçağaspor’da forma giyen Murat Akman da Çubukspor yöneticileri tarafından darp edildi. İddialarla ilgili açıklamalarda bulunan Akbaş “Biz bugün Ankara’ya Çubukspor ile gayet iyi duygularla maç yapmaya geldik. Ama bizi burada dövdüler. Resmen seyircisi, yöneticisi komple bizi dövdüler. Sahaya seyirci taş atıyor. Benim dudağım kanıyor. Hakemde maçı devam ettiriyor, taş elinde olmasına rağmen. İşte bu bizim Türk futbolunun hali. Oyuncum Murat Akman kendisi de stoper oyuncumuz” dedi.

    Evren Aydın Akbaş, ayrıca Çubukspor’da 40 numaralı formayı giyen Bilal Gündoğdu’nun kendisine hareket çekip kendisine müstehcen yerini gösterdiğini iddia etti. Bilal Gündoğdu ile ilgili de açıklamalarda bulunana Yeniçağaspor teknik direktörü Evren Aydın Akbaş “Çubukspor’un 40 numaralı oyuncusu ismi de Bilal Gündoğdu. Bu arkadaşı transfer edecek başka takımlar kim olursa olsun onun kadar ahlaksız, onun kadar terbiyesiz. Ne olursa olsun karşı takımın antrenörü yani bana Gelip hareket çekip kendi şey yerini bana göstermesi, müstehcen yerini bana göstermesi ne kadar etik. Hakem bu arkadaşa sarı kart gösteriyor, oyundan atmıyor. Biz adabımızla, şerefimizle burada ligde kalmaya geldik. Adam gibi top oynadık, adam gibi sahadan çıktık. Ama buysa Türk futbolunun hali yazıktır. Biz bunları hak etmiyoruz. Lütfen ama lütfen gerekli yetkililer kimse Türkiye Futbol Federasyonu, gözlemci. Bunlara dur desinler. Gerekli cezaları versinler. Şunu da bilsinler bu takım Yeniçağaspor 6.grupta Bal liginde kalacaktır. Bunu herkes görsün. Bu Türk futbolunun halidir” ifadelerini kullandı. Darp edildiklerini iddia eden Yeniçağaspor Antrenörü ve futbolcularının savcılığa şikayette bulunup bulunmayacakları merak ediliyor.

    Anahtar Kelimeler: Bölgesel, Amatör, Ligin, (BAL), 6

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