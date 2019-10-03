Yeniçağaspor’da Ayrılık Rüzgarları

Geçen yıl BAL liginde mücadele eden Yeniçağaspor bu yıl Amatör Lige düşünce birçok oyuncu takımdan ayrıldı.

Yeniçağaspor’da Ayrılık Rüzgarları

Haber: Volkan Yılmaz

Yeniçaspor’da geçen sezon takımda lisanslı olarak top oynayan futbolculardan 19’u bu sezon takımdan ayrıldı. Yeniçağaspor’dan ayrılan isimler şöyle:

Furkan Birdal (Devrek Belediyespor )

Süleyman Köse (Devrek Bld. Spor)

Furkan Narin (Kilimli Bld. Spor)

Taner Keskin (Kilimli Bld. Spor

Mert Güngör (Akşehirspor)

Anıl Çoban (Germencikspor)

Burak Can Şen (Manisa Sanayispor )

Bünyamin Şaban Çelik (Nergizspor)

Faruk Mert Akdoğan (Kaynaşlı Bld. Spor)

Ferit Uzun (Maltepespor)

Hacı Mehmet Yalçın (Sakarya Tüvasaş Demirspor)

İlyas Umut Feyzioğlu (Arifiyespor)

Mustafa Keleş (Ünye 1957 Spor)

Mustafa Mert Bulut (Göynük Bld. Spor)

Serkan İlgün (Manisa Sanayispor)

Yaşar Kaan Tunçer ( Kdz. Ereğli Belediyespor)

Yunus Emre Saraç (Çarşıbaşı Belediyespor)

Hamza Uzun

Serhat Karadaban

Esra Perçin

Esra Perçin

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