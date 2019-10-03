Yeniçağaspor’da Ayrılık Rüzgarları

Haber: Volkan Yılmaz
Yeniçaspor’da geçen sezon takımda lisanslı olarak top oynayan futbolculardan 19’u bu sezon takımdan ayrıldı. Yeniçağaspor’dan ayrılan isimler şöyle:
Furkan Birdal (Devrek Belediyespor )
Süleyman Köse (Devrek Bld. Spor)
Furkan Narin (Kilimli Bld. Spor)
Taner Keskin (Kilimli Bld. Spor
Mert Güngör (Akşehirspor)
Anıl Çoban (Germencikspor)
Burak Can Şen (Manisa Sanayispor )
Bünyamin Şaban Çelik (Nergizspor)
Faruk Mert Akdoğan (Kaynaşlı Bld. Spor)
Ferit Uzun (Maltepespor)
Hacı Mehmet Yalçın (Sakarya Tüvasaş Demirspor)
İlyas Umut Feyzioğlu (Arifiyespor)
Mustafa Keleş (Ünye 1957 Spor)
Mustafa Mert Bulut (Göynük Bld. Spor)
Serkan İlgün (Manisa Sanayispor)
Yaşar Kaan Tunçer ( Kdz. Ereğli Belediyespor)
Yunus Emre Saraç (Çarşıbaşı Belediyespor)
Hamza Uzun
Serhat Karadaban