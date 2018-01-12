Haber: Semih Baykal

Sezonun ilk yarısında Sakarya Süper Amatör Lig takımlarından Hendekspor forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli ofansifortasaha oyuncusu Bayram Öztürk BAL 6.Grup Bolu temsilcisi Yeniçağa ile anlaşmaya vardığını açıkladı.Kariyerinde oynadığı takımlarda kaptanlık yapan ve şampiyonluklar yaşayan başarılı 10 numara sezonun ikinci yarısında Yeniçağa'yı ligde tutmak için elimizden geleni yapacağız,dedi.

Bayram Öztürk'ün Takım Kariyeri

23 Ekim 1984 Ankara Nallıhan doğumlu olan Bayram Öztürk futbola 1999 yılında Boluspor alt yapısında başladı 2002 yılında henüz 18 yaşındayken Boluspor'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı ve 2006 yılına kadar Boluspor forması giydi daha sonra Orhangazi Gençlerbirliği,Kastamonuspor,1930 Bafraspor formaları giydi 2010 yılında amatöre dönerek Bölgesel Amatör Lig takımlarından Geredespor'a transfer oldu ardından sırasıyla Yeni Amasyaspor,Bartınspor,ÇiftlikköyBelediyespor,Erzincanspor,SerhatArdahanspor,ÇilimliBelediyespor,Geredespor,Göynük Belediyesi Spor formalarını giydi. Başarılı futbolcu Bayram Öztürk 2004-2005 sezonunda Boluspor'la 2.Lige yükselme sevinci yaşadı,+ 2005-2006 sezonunda Boluspor'la 2.Lig Play off maçlarında İnegölspor ve Turgutluspor'u elemesine rağmen Pendikspor'a mağlup olarak 1.Lige yükselme şansını kaçırdı,2007-2008 sezonunda Kastamonuspor'la Play off ilk maçında Darıca Gençlerbirliği takımına elenerek 2.Lig şansını kaçırdı,2013-2014 sezonunda Yeni Amasyaspor'un Bölgesel Amatör Lige yükselmesinde başrol oynadı ve taraftarın hala unutamadığı isimlerden birisi oldu.

Bayram Öztürk'ün Lig Kariyeri

Türkiye Kupası 3 Maç

TFF 2.Lig 10 Maç 1 Gol

TFF 3.Lig 61 Maç 8 Gol

BAL Ligi 67 Maç 13 Gol