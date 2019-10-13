Yeniçağaspor’da Transfer Rüzgarı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Siyah-beyazlılar Kıbrıscıkspor’dan 29 yaşındaki forvet oyuncusu Sezgin Alan, sağ bek Samet Pirdal, orta saha oyuncusu Gökhan Dokucu, kanat oyuncusu Önder Kaya, savunma oyuncusu Ertan Karanfil, orta saha oyuncusu Fatih Güleç, orta saha Delal Urgun ve sol açık Mustafa Yılmaz ile sözleşme imzaladı. İç transferde ise 20 yaşındaki genç sağ bek oyuncusu Özay Bayrak ile yeniden sözleşme yapıldı. Yeniçağaspor’un transferlerini tanıyalım

Sezgin Alan

Oynadığı Takımlar :

2003-2007 Bolu Belediyespor

2007-2008 Boluspor

2008-2013 Bolu Belediyespor

2013-2014 Mudurnuspor , Yeniçağaspor

2014-2015 Özel İdare Köroğluspor

2015-2016 Geredespor

2016-2018 Göynük Belediyespor

2018-2019 Kıbrıscıkspor

Samet Pirdal

Oynadığı Takımlar :

2007-2013 Boluspor

2013-2016 Karaman Belediyespor

2016-2018 Göynük Belediyespor

2018-2019 Geredespor , Kıbrıscıkspor

Gökhan Dokucu

Oynadığı Takımlar :

2004-2005 Elvan İnşaat Kızıkspor

2005-2012 Boluspor

2012-2014 Mudurnuspor

2014-2015 Kıbrıscıkspor , Geredespor

2015-2016 Geredespor

2016-2019 Göynük Belediyespor

Önder Kaya

Oynadığı Takımlar :

2013-2017 Bolu Belediyespor

2017-2018 Karacasu 2011 Spor

2018-2019 Dörtdivanspor , Kıbrıscıkspor

Ertan Karanfil

2016-2017 sezonunda Yeniçağaspor ile BAL Ligi’nde boy gösteren Ertan Karanfil son olarak Elvan İnşaat Kızıkspor forması giydi.

Fatih Güleç

31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu son olarak Kıbrıscıkspor’da oynadı.

Delal Urgun

Kızıkspor’dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Delal Urgun son olarak Kızıkspor’da oynadı.

Mustafa Yılmaz |

Oynadığı Takımlar :

2008-2013 Çayırova Gençlerbirliği

2013-2015 Tuzlaspor

2015-2016 Çayırova Gençlerbirliği , Düzcespor

2016-2017 Ayancık Belediyespor , Termespor

2017-2018 1074 Çankırıspor

2018-2019 Gebze Denizli ,Sultanorhan

2019-2020 sezon başı Çayırovaspor