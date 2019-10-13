Yeniçağaspor’da Transfer Rüzgarı

Haber: Erdal Tanrıverdi
Siyah-beyazlılar Kıbrıscıkspor’dan 29 yaşındaki forvet oyuncusu Sezgin Alan, sağ bek Samet Pirdal, orta saha oyuncusu Gökhan Dokucu, kanat oyuncusu Önder Kaya, savunma oyuncusu Ertan Karanfil, orta saha oyuncusu Fatih Güleç, orta saha Delal Urgun ve sol açık Mustafa Yılmaz ile sözleşme imzaladı. İç transferde ise 20 yaşındaki genç sağ bek oyuncusu Özay Bayrak ile yeniden sözleşme yapıldı. Yeniçağaspor’un transferlerini tanıyalım
Sezgin Alan
Oynadığı Takımlar :
2003-2007 Bolu Belediyespor
2007-2008 Boluspor
2008-2013 Bolu Belediyespor
2013-2014 Mudurnuspor , Yeniçağaspor
2014-2015 Özel İdare Köroğluspor
2015-2016 Geredespor
2016-2018 Göynük Belediyespor
2018-2019 Kıbrıscıkspor
Samet Pirdal
Oynadığı Takımlar :
2007-2013 Boluspor
2013-2016 Karaman Belediyespor
2016-2018 Göynük Belediyespor
2018-2019 Geredespor , Kıbrıscıkspor
Gökhan Dokucu
Oynadığı Takımlar :
2004-2005 Elvan İnşaat Kızıkspor
2005-2012 Boluspor
2012-2014 Mudurnuspor
2014-2015 Kıbrıscıkspor , Geredespor
2015-2016 Geredespor
2016-2019 Göynük Belediyespor
Önder Kaya
Oynadığı Takımlar :
2013-2017 Bolu Belediyespor
2017-2018 Karacasu 2011 Spor
2018-2019 Dörtdivanspor , Kıbrıscıkspor
Ertan Karanfil
2016-2017 sezonunda Yeniçağaspor ile BAL Ligi’nde boy gösteren Ertan Karanfil son olarak Elvan İnşaat Kızıkspor forması giydi.
Fatih Güleç
31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu son olarak Kıbrıscıkspor’da oynadı.
Delal Urgun
Kızıkspor’dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Delal Urgun son olarak Kızıkspor’da oynadı.
Mustafa Yılmaz |
Oynadığı Takımlar :
2008-2013 Çayırova Gençlerbirliği
2013-2015 Tuzlaspor
2015-2016 Çayırova Gençlerbirliği , Düzcespor
2016-2017 Ayancık Belediyespor , Termespor
2017-2018 1074 Çankırıspor
2018-2019 Gebze Denizli ,Sultanorhan
2019-2020 sezon başı Çayırovaspor