Haber: Gökhan Aksoy

Siyah-beyazlı temsilcimiz rakibine oyun anlamında üstünlük kurup önemli pozisyonlardan yararlanamadığı maçta şanssızlık sonucu deplasmanda Polatlı Belediyespor’a maalesef 1-0 mağlup oldu. Polatlı İlçe Stadı’nda oynanan maçı Alper Cesur, Mahmut Uncu, Doğacan Arslan, Habibe Yorgun hakem dörtlüsü yönetti. Mücadelenin tek golü 23.dakikada Aminu’dan geldi. Maç sonrası kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımıza sonuna kadar güveniyor , üst sıralara yükseleceğimize inanıyoruz. Takımımız önümüzdeki hafta sahasında Bağlumspor’u konuk edecek. Şimdiden bütün taraftarlarımıza duyurulur. Bu gençlere güvenelim , sonuna kadar arkalarında duralım” sözlerine yer verildi.