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12 Eylül 2018 Çarşamba
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    • Yeniçağaspor’un grubu belli oldu

    2018-2019 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig fikstür çekimi, İstanbul’da yapıldı. Temsilcimiz Yeniçağaspor kura çekimi sonrasında 6.Grupta yer aldı.

    09 Eylül 2018 Pazar 16:18
    Bu haber 386 kez okundu
    Yeniçağaspor’un grubu belli oldu
     HABER:Gökhan Aksoy

    Orhan Saka Amatörler Evi’nde düzenlenen fikstür çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez ile TFF Amatör İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Adnan Ersan, TFF Bölgesel Amatör Lig İcra Kurulu üyesi Fahrettin Eserdi’nin yanı sıra Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden kulüp temsilcileri katıldı. TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Öncelikle TFF Başkanımız Sayın Yıldırım Demirören’in dostluğun, kardeşliğin ön planda olduğu bir lig olması dileğini ileterek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig bizim amatör liglerimizin amiral gemisi. Türkiye’nin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine oynattığımız bir lig. 80 ilde oynanması, Türkiye’yi kucaklaması açısından çok değerli ve TFF tarafından da çok önemsenen bir lig. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de 2018-2019 Sezonu’nuntüm kulüplerimize hayırlı olmasını diliyorum.” 151 takımın katılımıyla, 11 grupta oynanacak BAL’da, fikstür çekimi yapıldı.

    Sarayönü Belediyespor, Karaman Belediyespor, Akşehir Spor, 1926 Polatlı Belediye Spor, Keçiören Bld. Bağlum S.,Kırşehir Çayağzı S.,Karapınar Belediyespor, Yeniçağaspor, Anadolu Üniversitesispor, Kırıkkale Büyük Anadolu S., Ankara DSİspor, Çubukspor Futbol A.Ş.,Sandıklıspor.

    İlk Haftanın Programı 

    1.HAFTA

    Yeniçağaspor -Karapınar Belediyespor

    Anadolu Üniversitesi Spor-Kırşehir Çayağzı S.

    Kırıkkale Büyük Anadolu S.-Keçiören Bld. Bağlum S.

    Ankara Dsi Spor 1926 Polatlı Belediyespor

    Çubukspor Futbol A.Ş.-Akşehirspor

    Sandıklıspor -Karaman Belediyespor

    Sarayönü Belediyespor (Bay)

    Anahtar Kelimeler: 2018-2019, Sezonu, Spor, Toto, Bölgesel

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