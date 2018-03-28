Haber: Esra Öztürk

Spor Toto BAL 6. Grupta mücadele eden Yeniçağaspor,ligin 24.haftasında Kırşehir Belediye Spor’a konuk oldu. Kırşehir Ahi Stadında oynanan mücadeleyi Kırşehir Belediye Spor 1 – 0 kazandı. Kırşehir’e galibiyeti getiren golü 14.dakikada Tugay Tiryaki kaydetti. 3 puanını hanesine yazdıran Kırşehir Belediye Spor51 puanla 2. sıradaki yerini korurken, Yeniçağaspor ise 10 puanla 12.sırada kaldı.Yeniçağaspor ligin 24. haftasında KDZ.Ereğli Belediye Spor’u konuk ederken, Kırşehir Belediye Spor ise 100. Yıl Soğuksuspor’a konuk olacak.

Stat: Kırşehir Ahi

Hakemler: Ömer Kocabey, Mustafa Altuntaş, Hakan Adlı, Fatih Kabakkaya

Kırşehir Belediye Spor: ** Rasim Mutlu, ** Cüneyt Öztürk, ** Zeki Gündoğdu, ** Kadir Baylan, ** Emre Batı, ** Utku Demirel, ** Tugay Tiryaki, ** Serhat Velioğlu, ** Abdul RazzakOmar ** Emrah Kol, ** Ayvaz Koç

Yeniçağaspor: ** Furkan Burak Hacıeyüpoğlu, ** Özay Bayrak, ** Murat Akman, ** Mert Güngör, ** Suat Erol, ** Ertan Karanfil, ** Furkan Birdal, ** KonstantınBelov, ** Eşref Şimşek, ** Bayram Öztürk, ** Barış Öztürk

Sarı Kartlar: 67.dk Cüneyt Öztürk (Kırşehir Belediye Spor), 28.dk Suat Erol, 73.dk Murat Akman, 88.dk Özay Bayrak (Yeniçağaspor)