Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor devre arası gönderdiği oyuncuların yerine yaptığı transferler takımdaki düşüşe engel olamadı. Boluspor gönderilen 10 yakın oyuncunun yerine alınan oyuncularda takıma olumlu yansımadı. Sezon başı proje takım hedefiyle başlanan ligde alınan sonuçlar ve ligdeki üst sıralarda yer almamız,camiada birden gözleri Süper Lige çevirmişti. Devre arası yapılan yarım sezonluk anlaşmalar, proje hedefinden çok ilk iki ve altıya yönelik olması camiaya umut aşılaşmıştı. Kupa maçı ve Elazığspor maçlarında yenilerin gidenlerin yerini dolduramaması ilerleyen zamanlar için Bolusporda sıkıntı yaratacak gibi görünüyor.