HABER: S. Özge YÜCEL

TFF 1. Lig'den teklifler alan tecrübeli stoper, yönetimin alacağını ödememesi durumunda bonservissiz olarak takımdan ayrılacak. Manisaspor tarihinin en kötü yönetiminin altında TFF 1. Lig'de ölüm kalım mücadelesi veriyor. Geldiği dönemden beri her oyuncusuna borcu olan Abdullah Mergen ve yönetimi, yine transfer yasağını açmakla uğraşıyor. Transfer yasağı için çalışmalarını hızlandıran yönetim, yeni transferler yaparak takıma daha da büyük mali yükler getirecek. Gökhan ve Umut transferlerini yasağı açarsa resmiyete dökecek olan yönetim, kendi oyuncularına ödeme yapmaktan ise kaçınıyor.

ERMAN DIŞINDA 6 OYUNCU AYNI DURUMDA

Manisaspor yönetiminin 2 hafta önce takıma ödeme yaptığı ancak bu oyuncuların kulüpten alacaklı olduğu rakamın 10'da 1'i bile etmediği öğrenildi. Kendi oyuncularına ödeme yapmamasına karşın, daha transfer yasağını döneminde harcayacağı bonservisi bile hazır olan yönetim, hem taraftarın hem de tüm Manisalı sporseverlerin tepkisini çekiyor.

Sürekli alacaklarının yatacağını söylenmesine karşın yönetim, elini zorlayan bir durum olmadığından hala hiçbir ödeme yapmıyor. Bu durumdan rahatsız olan oyuncular da takımdan ayrılmayı düşünüyor. Tarzan'da 6 oyuncunun kulüpten ödemelerini almamaları durumunda ayrılacakları kulislerde dillendirilmeye başlandı.

SÖZLEŞMESİNİ FESH EDECEK

Manisaspor'un geçen sezonun başında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Erman Bulucu, ayrılacaklar arasında yer alıyor. 27 yaşındaki stoper oyuncusu için alt liglerden birçok teklif olduğu ve 2 TFF 1. Lig takımının oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. Talip olan bir kulüpten alınan bilgiye göre Erman, alacaklarını göstererek sözleşmesini

fesh etip, yeni takımına katılabilir. Manisa'da mutlu olan ve takıma büyük katkı sağlayan Erman'ın takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

ÇIKIŞ ERMAN İLE BAŞLAMIŞTI

Sezon başından beri sürekli değişen kadrolarda önceleri yer bulamayan Erman, 4 Aralık'ta başlayan 6 maçlık yenilmezlik serisinde kritik görev almıştı. Sezon başından bu yana Dimov'la anlaşamayan Nuri'nin yerine Mersin

İdman Yurdu maçında geçen Erman, takımının savunmasının kilit adamı olmayı başarmıştı. Uzun boyu ve kademe anlayışıyla, ayrıca Dimov'la iyi bir ikili olmasıyla beraber Sait Karafırtınalar'ın son 7 haftada değişilmez adamı olan Erman, Altınordu deplasmanında attığı golle, skora direkt katkı yapmış ve iyi oyununu altın bir golle taçlandırmıştı.

Bu hafta oynanacak Boluspor maçında kart cezası sebebiyle oynamayacak olan tecrübeli oyuncu, Elazığ deplasmanına kadar hala takımda kalırsa kadroda yer alabilecek. Geçen sene Manisaspor'un şampiyonluğunda formayı kimseye kaptırmayan ve 24 maçta forma giyip, 3 kritik gole imza atmıştı. Takımın geriye düştüğünde, son dakikalarda hücuma joker oyuncu olarak geçip şampiyonlukta büyük payı olan Erman, kariyerindeki ilk kupayı Manisa'da kaldırmıştı. Kulüpten yüklü miktarda alacağı olan oyuncunun ödemelerinin yapılmaması durumunda takımdan ayrılabileceği ve TFF 1. Lig'den bir takıma imza atabileceği iddia edildi.