Haber: Esra Öztürk

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maça etkili başlayan taraf konuk ekip oldu. İlk dakikada 1-0 öne geçen Cumayeri karşısında temsilcimiz ilk golünü 2.dakikada buldu. 5.dakika 5-3, 10.dakika ise 6-4 konuk ekip üstünlüğü ile geride kaldı. 12.dakikada temsilcimiz 6-6 eşitliği yakalarken, 13.dakikada Sebenspor ilk kez 7-6 öne geçti. 15.dakika 8-6, 20.dakika ise 12-6 ekibimizin üstünlüğü ile geçildi. 25.dakika 15-8, ilk yarı da 17-11 Sebenspor üstünlüğü ile kapandı. 2.yarıda ilk 5 dakikada karşılıklı goller vardı: 15-8. 10.dakikada fark 11 sayıya çıktı: 24-13. 15.dakikada 11 sayılık fark sürdü: 27-16. Son bölümü rahat oynayan ekibimiz 20.dakikayı 31-18, 25.dakikayı 35-21 üstünlükle geçti. Maçtan 37-26 galip ayrılan ekibimizi yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Salon: Karaçayır

Hakemler: Burak Akbaş, Burak Öztürk

Sebenspor: Harun, Oğuzalp, İsmail, Emre, Anıl, Berkay, Eray, Samet Can, Tolgahan, Furkan, Tekin, Kerem, Doğukan, Berat, Ali Serkan, Oğuzhan

Antrenör: Gürkan Gümüş

Cumayeri Belediyespor: Tamer, Ozan Onur, Samet Karabulut, Cüneyt, Samet Taşkan, Gökay, Eren, Ertuğrul, Nihat, Okan, Burak, Onur, Berkan, Timuçin, Zekeriya

Antrenör: Yüksel Terzi