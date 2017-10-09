Haber: Barış Güzeltürk

Boluspor takımı ev sahibi avantajını kullanarak maça etkili başladı. Boluspor, ilk dakikalarda rakip kaleye gerçekleştirdiği etkili ataklarını gol ile sonuçlandıramadı. İlk yarının ortasında toparlanan Adana Demirspor takımı oyuna ortak oldu. Dakika 24’te Adana Demirsporlu Efe rakibe yaptığı sert müdahale sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek rakibini 10 kişi bıraktı. İki takımında atakları ilk yarıda sonuçsuz kalınca devre arasına 0-0lık eşitlikle girildi. İkinci yarının ilk dakikalarında Boluspor maçın ilk golünü kaydetti. 49.dakikada Boluspor takımı Fatih’in golü ile maçta 1-0 öne geçti. Boluspor rakip kaleye girdiği pozisyon sonucunda penaltı kazandı. Dakika 60’da Erkan’ın penaltıyı gole çevirmesiyle maçta durum 2-0 oldu. İkinci golün üstünden bir iki dakika sonra Boluspor takımı üçüncü golünü kaydetti. 62.dakika Muhammet Revaha’nın golü ile Boluspor maçta durumu 3-0 yaptı. Farkı eritmeye çalışan Adana takımı dakika 64’te Abdülaziz’in golğ ile skoru 3-1’e getirdi. Adana Demirspor takımı gol sevincini yaşayamadan kalesinde gol gördü. Dakika 64’te Erkan kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydederek maçta skoru 4-1’e getirdi. Maçta başka gol olmayınca maçı Boluspor 4-1 kazandı ve yoluna yenilgisiz devam ettirmeyi sürdürdü.

Hakemler: Batuhan Topçu ( Hakem), Fikri Alagözoğlu( 1. Yardımcı Hakem), Mert Elbahadır (2. Yardımcı Hakem), Ferdi Gökhan Can ( 3. Yardımcı Hakem)

Boluspor U – 17 takımı ilk 11: ** Oğul Kaan, ** Fatih, ** Canberk, ** Tunahan Çağrı Zengin, Semih, Tunahan Subaşı, ** Muhammet Revaha, ** Erkan, ** Yusuf Yiğit, ** Cihan, ** Oğuz

Adana Demirspor U – 17 takımı ilk 11: ** Furkan, ** Ahmet, ** Süleyman, ** Abdülgani, **Derviş, **Çağrı, ** Ali, ** Efe,** Musa, ** Yiğit, ** Kadir

Goller: 49.dk. Fatih, 60.dk Erkan( penaltı), 62.dk. Muhammet Revaha, 65.dk. Erkan ( Boluspor U -17), 64.dk. Abdülaziz ( Adana Demirspor)

Kırmızı kart: 24.dk. Efe ( Adana Demirspor