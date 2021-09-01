Yenilmez Tarzan

Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig'de Manisa FK kasırgası dinmiyor. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'de ilk 2 maçında İstanbulspor'u 4-3, Denizlispor'u da 1-0 yenerek sezona müthiş başlayan Tarzanlar, Gençlerbirliği deplasmanında da şov yaptı. Geçen sezon Süper Lig'e veda eden rakibini 3-0 yenen siyah beyazlılar, 3'te 3 yaparak milli araya Ümraniyespor ve Eyüpspor'la birlikte 9 puanla zirveyi paylaşarak girdi. Şimdiden Süper Lig yarışına ağırlığını koyan Ege ekibi, geçen sezon 2. Lig'den beri sürdürdüğü yenilmezlik serisini de 39 maça çıkardı. Teknik direktör Serkan Özbalta’da zorlu bir maçı kayıpsız geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi. "Üzerine koyarak gideceğiz" ifadelerini kullanan Özbalta, "Oyuncularımı kutluyorum. Çok iyi mücadele ettik. Milli araya 3'te 3 yapıp girdik. Bu süreci yine en iyi şekilde değerlendirmek amacındayız. Üzerine koyarak gideceğiz" diye konuştu.