Haber: Esra Öztürk

Boluspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Akın Çorap Giresunspor’u yenerek rakibine karşı yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Kırmızı beyazlılar rakibiyle oynadığı son 5 maçının 4’ünü kazanırken 1 mücadele ise berabere kaldı. Bu maçların bu maçlarda toplam 17 gol kaydedildi. Bu gollerin 12’sini Boluspor kaydederken, 5 golü de Giresunspor kaydetti. Boluspor, Giresunspor’a karşı oynadığı son 5 maç ve sonuçları şu şekilde;

2017 – 2018 sezonu

21 Ocak 2018: Akın Çorap Giresunspor – Boluspor: 0 – 2

13 Ağustos 2017: Boluspor – Akın Çorap Giresunspor: 2 – 2

2016 – 2017 sezonu

18 Mart 2017: Boluspor – Akın Çorap Giresunspor: 4 – 1

22 Ekim 2016: Akın Çorap Giresunspor – Boluspor: 1 – 2

2015– 2016 sezonu

24 Nisan 2016: Boluspor – Akın Çorap Giresunspor: 2 – 1