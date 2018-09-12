HABER:Gönül Olutürk

3 Eylül Pazartesi günü, başlayan kamp 5 gün boyunca sürerken, mavi beyazlı ekip güç ve kondisyon depoladı. Yenimahalle Belediyespor, yenilenen teknik kadrosu ve 26 kişiden oluşan oyuncu grubuyla oldukça verimli bir kamp dönemi geçirirken, takımın moral ve motivasyonun yüksek olması gözlerden kaçmadı. Günde çift idman yapan mavi beyazlılar, sabah idmanlarında kuvvet ve dayanıklılık, akşam idmanlarında ise teknik, taktik üzerine çalışmalar yaptı.

Mavi beyazlılar, iki günlük izinin ardından çalışmalarına Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde devam edecek.