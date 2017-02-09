Haber: Erdal Tanrıverdi

Play-Off mücadelesi veren 2 takımın karşı karşıya geldiği Bolu Belediyespor-Pursaklar Voleybol İhtisas maçında hakemin verdiği kararlar rakip takım başantrenörü Salih Yergin'in büyük tepkisini çekti. Yergin özellikle son sette yaşanan büyük heyecan içinde başhakemin verdiği kararlara uzun süre itiraz etti. Ancak Yergin'in itirazları çok fazla etkili olmadı. Rakip takım Bolu'dan 3-1 mağlup ayrılarak avantajını Bolu Belediyespor'a kaptırdı.