Haber: Semih Baykal

Baş Antrenörlüğü Bolu Belediyespor Hokey takımı Baş Antrenörü Yasin Yükseler’in yaptığı ve Bolu Belediyespor Hokey takımda oynayan oyuncuların yüzde 80’nin kadroda yer aldığı A Milli Erkekler Hokey Takımı 12-14 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya’nın Alanya İlçesinde düzenlenecek olan Eurohockey 2’nci Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonasında mücadele edecek. 2 Grupta toplam 8 ülkenin şampiyonluk mücadelesi vereceği Avrupa Şampiyonasında A Grubunda Türkiye, Hollanda, Portekiz ve Ukrayna B Grubunda ise İngiltere, Hırvatistan, İtalya ve İsveç bulunacak. 12 Ocak 2018 Cuma günü saat 10:00’da İsveç-İtalya açılış maçı ile başlayacak.

“BOLU’MUZUN ADINI EN GÜZEL ŞEKİLDE TEMSİL EDECEKLERDİR”

Bolu Belediyespor Hokey Şube Başkanı Haluk Yerlikaya, Eurohockey 2’nci Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası’nda Ay yıldızlı forma ile Bolu’yu temsil edecek oyuncularına ve Baş Antrenörüne başarılar dileyerek şunları söyledi; “ Türkiye, ikincisi düzenlenen Eurohockey Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonasında A grubunda mücadele edecek. Milli Takımımızın kadrosunun yüzde 80’nini kulübümüzün oyuncuları oluşturuyor. Milli Takımımızın baş antrenörlüğünü de kulübümüzün Baş antrenörü Yasin Yükseler yapıyor. 12-14 Ocak tarihlerinde oynanacak olan bu şampiyonada oyuncularımın ve Antrenörümüzün Ülkemizi ve Bolu’muzu en iyi şekilde temsil edeceklerine canı yürekten inanıyorum. Şimdiden oyuncularıma ve baş antrenörümüze başarılar diliyorum” dedi.