Haber: Semih Baykal

Samsun Valiliği tarafından Samsunspor'a maddi kaynak sağlamak adına başlatılan yardım kampanyasına iş adamı Cemal Yeşilyurt'ta destek oldu. Her zaman kırmızı beyazlı ekibin yanında olan ve bugüne kadar verdiği destekle herkesin büyük taktirini kazanan Yeşilyurt, kampanyaya 200 bin TL ile katkıda bulundu. Samsun'un sevilen iş adamlarından Yeşilyurt'un bu hareketi Samsunsporlu taraftarlar arasında da büyük sevinçle karşılandı. Öte yandan Valilik kampanyada şu ana kadar toplanan parayı açıkladı. Valiliğin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; Samsunspor’a gönül vermiş vatandaşlarımızın Samsunspor’a destek olması amacıyla, Valiliğimiz öncülüğünde 05/01/2018 tarihinde başlattığımız yardım kampanyasına gösterilen hassasiyete teşekkür ediyoruz. Açılan yardım hesabında bugün itibariyle 375 bin 126 TL yardım yapıldığı ve süratle rakamların artarak devam ettiği görülmüştür. Yardım rakamları Valiliğimiz web sayfasının Duyurular kısmında vatandaşlarımıza aralıklarla duyurulacaktır. İlgili banka ile yapılan görüşmeler neticesinde yardım yapılan EFT ve havalelerden işletim ücreti alınmayacaktır. Konuyla ilgili EURO hesabı da açılmış olup, hesap numarası aşağıda belirtilmiştir. İsteyen vatandaşlarımızın SMS ile yardım yapmaları için ilgili GSM operatörleriyle çalışmalar yürütülmektedir. Yardım kampanyasıyla ilgili toplanılan miktarın yalnızca Valiliğimiz web sayfasından duyurulacağını vurgulayarak, bilgi kirliliğine sebebiyet vermemek adına, asılsız çıkan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.