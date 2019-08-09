Yetişkin Gençler Türkiye Finalinde

Haber: Esra Öztürk

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,yaşlılarımızın sağlık, sıhhat, huzurlu bir şekilde zamanlarını geçirmek, huzurlu bir ortamda spora, aktif yaşama katılımlarını sağlamak amacıyla bu senede ”Türkiye 60 yaş üstü yetişkin gençler bocce turnuvası” düzenledi. 30 Nisan 2019 tarihinde başlayan turnuvaya Türkiye genelinde Huzurevlerinde kalan yaşlılardan oluşan 106 takım katıldı. Bolu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bağlı İzzet Baysal Huzurevi ve İzzet Baysal Vakıf Huzurevinde kalan yaşlılardan oluşan Bocce takımları da turnuva içinde yerini aldı. 10. Hafta süren grup eleme maçlarının bitimiyle İzzet Baysal Huzurevi ve İzzet Baysal Vakıf Huzurevi takımları bir üst tura çıkıp ilimizi Türkiye finallerinde temsil etmeye hak kazandılar. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sayın Bekir KOÇYİĞİT yaptığı açıklamada; ”Yaşlılarımız baş tacımız. Yaşlılarımızın hem psikolojik hem fiziksel açıdan sağlıklarını koruyarak hayatlarını idame ettirmeleri için bocce takımına girmelerine teşvik ediyoruz. Bocce müsabakalarında yaşlılarımız hem farklı illerden kalan yaşlılarla arkadaşlık kurmakta hem de sağlıklı şekilde yaşlanma sürecini geçirmektedirler. Onların sağlıklı ve huzurlu şekilde yaşamlarını devam ettirmeleri için gerekli tüm gayreti gösteriyoruz. Türkiye 60 yaş üstü yetişkin gençler bocce turnuvası grup maçları sonucu her iki huzurevimizdeki yaşlılarımızdan oluşan takımlarımız Türkiye finaline yükseldi.Yaşlılarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum.Türkiye şampiyonasında ilimizi en iyi şekilde temsil ederek ilk 3 takım arasında yer almak istiyoruz” dedi.