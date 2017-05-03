Haber: Aysun Beykoz

Ege’den 3 puanla dönen kırmızı beyazlılar Adana Demirspor maçı öncesi hazırlıklarını üç puan üzerine kurdu. Kırmızı beyazlılarda sakat ve cezalı oyuncunun bulunmaması teknik heyeti mutlu etti. Diaarra’nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Play-Off çıtasından kopmak istemeyen Boluspor 3 puan alarak son 3 haftaya avantajla girmek istiyor. Ümraniye’nin puan kaybettiği haftada kırmızı-beyazlılar hata yapmak istemiyor.

Taraftarların stadı doldurması bekleniyor

Son haftalarda alınan iyi sonuçlar ve Passolig Kart Ücretsiz bilet kampanyası nedeniyle stadyumun dolması bekleniyor. Boluspor’da Santos ve Poepon’a bu maçta büyük iş düşecek. TRT Spor’dan naklen yayınlanacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.