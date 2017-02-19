Haber: Erdal TANRIVERDİ

Bolu Karaçayır Spor Salonunda Anadolu Yıldızlar Ligi Yıldız Erkekler Hentbol Ligi Çeyrek Final Mücadelesi Düzenlendi mücadeleye 15 il ve 24 takımdan 500 sporcu takıldı. Karaçayırda düzenlenen Çeyrek Final mücadelesinde Bolu takımı Karabük ile karşılaştı. Zorlu mücadeleyi Bolu takımı 19-13 kazandı. Karşılaşmaya etkili başlayan Bolu takımı il yarıda durumu 6-2e getirdi. Maçta rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Bolu Hentbol takımı ilk yarıya 9-5 önde girdi. İkinci yarıda taraftarlarının desteğini de arkasına alan Bolu etkili ataklarıyla maçta ikinci yarıda skoru 14-10'a getirdi. Oyunda hakimiyetini rakibine iyice kabul ettiren Bolu takımı mücadeleden 19-13 galip ayrıldı.