Yıldız Kızlar Sahne Aldı

Haber: Aysun Beykoz
Okul Sporları Voleybol Yıldız Kızlar İl Birinciliği’nde final maçları önümüzdeki hafta oynanacak. Turnuvada A Grubu’nu Orhangazi 1., Milli Egemenli 2.sırada tamamladı. B Grubu’nu ise 50.Yıl takımı 1., Atatürk OO ise 2.tamamladı. Grup maçlarında alınan sonuçlar ve program şöyle:
Orhangazi 3 – Milli Egemenlik 0
Özel Gürtan 0 – 60.Yıl 3
50.Yıl 3 – İzzet Baysal 0
Atatürk OO 3 – Dörtdivan Yunus Emre 0
Orhangazi 3 – 60.Yıl 0
Milli Egemenlik 3 – Özel Gürtan 0
50.Yıl 3 – Dörtdivan Yunus Emre 0
İzzet Baysal OO 0 – Atatürk OO 3
Orhangazi 3 – Özel Gürtan 0
Milli Egemenlik 3 - 60. Yıl 1
50. Yıl 3 - Atatürk 0
İzzet Baysal 3 - Dörtdivan 0 (Hükmen)
27 Aralık Cuma
12.00: A1-Mudurnu 1
13.30: B1-A2XB2 Galibi
30 Aralık Pazartesi
12.00: A2-B2 Galibi – A1
13.30: Mudurnu 1 – B1
31 Aralık Salı
12.00: A1-B1
13.30: A2-B2 Galibi – Mudurnu 1