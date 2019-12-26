Yıldız Kızlar Sahne Aldı

Haber: Aysun Beykoz

Okul Sporları Voleybol Yıldız Kızlar İl Birinciliği’nde final maçları önümüzdeki hafta oynanacak. Turnuvada A Grubu’nu Orhangazi 1., Milli Egemenli 2.sırada tamamladı. B Grubu’nu ise 50.Yıl takımı 1., Atatürk OO ise 2.tamamladı. Grup maçlarında alınan sonuçlar ve program şöyle:

Orhangazi 3 – Milli Egemenlik 0

Özel Gürtan 0 – 60.Yıl 3

50.Yıl 3 – İzzet Baysal 0

Atatürk OO 3 – Dörtdivan Yunus Emre 0

Orhangazi 3 – 60.Yıl 0

Milli Egemenlik 3 – Özel Gürtan 0

50.Yıl 3 – Dörtdivan Yunus Emre 0

İzzet Baysal OO 0 – Atatürk OO 3

Orhangazi 3 – Özel Gürtan 0

Milli Egemenlik 3 - 60. Yıl 1

50. Yıl 3 - Atatürk 0

İzzet Baysal 3 - Dörtdivan 0 (Hükmen)

27 Aralık Cuma

12.00: A1-Mudurnu 1

13.30: B1-A2XB2 Galibi

30 Aralık Pazartesi

12.00: A2-B2 Galibi – A1

13.30: Mudurnu 1 – B1

31 Aralık Salı

12.00: A1-B1

13.30: A2-B2 Galibi – Mudurnu 1