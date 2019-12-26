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Yıldız Kızlar Sahne Aldı

Okul Sporları Voleybol Yıldız Kızlar İl Birinciliği’nde grup maçları tamamlandı. 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maçlar sonunda grup 1.leri ve grup 2.leri finallere kaldı.

Yıldız Kızlar Sahne Aldı

Haber: Aysun Beykoz

Okul Sporları Voleybol Yıldız Kızlar İl Birinciliği’nde final maçları önümüzdeki hafta oynanacak. Turnuvada A Grubu’nu Orhangazi 1., Milli Egemenli 2.sırada tamamladı. B Grubu’nu ise 50.Yıl takımı 1., Atatürk OO ise 2.tamamladı. Grup maçlarında alınan sonuçlar ve program şöyle:

Orhangazi 3 – Milli Egemenlik 0

Özel Gürtan 0 – 60.Yıl 3

50.Yıl 3 – İzzet Baysal 0

Atatürk OO 3 – Dörtdivan Yunus Emre 0

Orhangazi 3 – 60.Yıl 0

Milli Egemenlik 3 – Özel Gürtan 0

50.Yıl 3 – Dörtdivan Yunus Emre 0

İzzet Baysal OO 0 – Atatürk OO 3

Orhangazi 3 – Özel Gürtan 0

Milli Egemenlik 3 - 60. Yıl 1

50. Yıl 3 - Atatürk 0

İzzet Baysal 3 - Dörtdivan 0 (Hükmen)

27 Aralık Cuma

12.00: A1-Mudurnu 1

13.30: B1-A2XB2 Galibi

30 Aralık Pazartesi

12.00: A2-B2 Galibi – A1

13.30: Mudurnu 1 – B1

31 Aralık Salı

12.00: A1-B1

13.30: A2-B2 Galibi – Mudurnu 1

Esra Perçin

Esra Perçin

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