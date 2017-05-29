Haber: Ceylan Beykoz

İlimizin en güçlü branşlarından olan Voleybol, Bolu Belediyespor İnkılap İlköğretim Okulu olarak ismini duyurmaya devam ediyor. Bolu Belediyespor İnkılap İlköğretim Okulu 17-21 Mayıs tarihleri arasında Karabük’te oynanan Yıldız Bayanlar Voleybol Grup müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek grup birincisi olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. Bolu Belediyespor İnkılap İlk Öğretim Okulu kendi yaş grubundan küçük oyuncular ile finallere gitmesi Bolu Voleybolunun emin ellerde olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yıldız Bayan Takımı, turnuvanın 1.günü Düzce’yi 3-0, ikinci gün Zonguldak’ı 3-0, üçüncü gün sabah Bartın’ı 3-0 ve akşam ise Sakarya’yı 3-1 mağlup etti.

Antrenör: Tayfun Urluoğlu

Yardımcı Antrenör: Büşra Kışlak

Oyuncular: Şeza Demir, Özlem Yavuzaslan, Sıla Gök, Busenur Çimen, Beyza Başaran, Kader Kalincik, Eli İrem Gülkanat, Büşra Çayır, Rukiye Demirel, Damla Güven, Berra Ersoy, Maide Gökçe Karkın, Ceren Şenel