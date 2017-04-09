Haber: Ceylan Beykoz

Vedat Özkan'ın sunumu Mustafa Nuri Gürsoy ve Muharrem Demirel'in her hafta olduğu gibi yorumlarıyla katıldığı programda Boluspor'un geçtiğimiz hafta ilk kez düzenlediği "Birlik ve teşekkür" gecesi ile kırmızı beyazlı ekibin deplasmanda 2-1 kazandığı karşılaşma değerlendirildi.

Boluspor'un ilk kez organize ettiği gece için davete gelen yaklaşık 600 kişinin bu organizasyonda emeğinin olduğunu belirten Boluspor kulübü basın sözcüsü Serdar Yıldız "Büyük emek vererek hazırlanan bir çalışma oldu. Yönetici arkadaşlarım önemli bir özveri gösterdiler. Sinevizyon gösterisi için 2 gün uyumayan ekibimiz oldu. Bu şehir Boluspor'a maddi ne manevi destek veriyor. Gelen gelmeyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Yöneticiler Murat Sarper Şen, Seçkin Kavarna başta olmak üzere herkesin bu gece için özverili çalıştığını sözlerine ekleyen Yıldız "Çok güzel bir birlik beraberlik oldu. Bunu her sene tekrarlamak istiyoruz. Bu yemekte bulunan futbolcuların Gaziantep maçı öncesi gördükleri bu gövde gösterisinin sahaya yansıdığını düşünüyorum" dedi.

Boluspor'un ilk altı yolunda önemli bir çıkış yakaladığını ve hedeflerinin ilk altıya kalmak olduğunu vurgulayan Yıldız "Göztepe maçı bizim için sezonun en önemli maçlarından biri. Takım olarak kenetlendik bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Tüm Boluspor camiasının bu maça bekliyoruz" dedi.