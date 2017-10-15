Haber: Gönül Olutürk

İlimizi 2016-2017 sezonunda başarıyla temsil eden milli takım sporcuları, okul takımları, takımlar, antrenörler, spora destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ödüllendirildi. 42 dalda ödüllerin dağıtıldığı törende başarılı isimlere özel ödül verildi. Ödülleri veren isimler arasında ödül alanların da olması ayrı bir olaydı. Bunun yanında Gençlik Spor Eski Müdürleri ile yeni müdür Şahin Ertem’in bir araya gelmesi, katılımcılara yemek ikramı yapılması da dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu. Sporda katkı sağlayan kimsenin unutulmaması GSHİM’nin alkışı hak etmesini sağladı.