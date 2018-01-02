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02 Ocak 2018 Salı
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    • Yılın son kazananı Kıbrıscıkspor

    Çetiner Erdoğan Amatör 1.Ligi playoff maçında Kıbrıscıkspor ile Gençlergücü takımları karşı karşıya geldiler. Mücadeleyi Gençlergücü takımı 6-0 kazandı.

    02 Ocak 2018 Salı 15:36
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    Yılın son kazananı Kıbrıscıkspor

    Haber: Gönül Olutürk

    Çetiner Erdoğan Amatör 1.Ligi playoff grubuna kalmak için ön elem maçında Kıbrıscıkspor ile Gençlergücü mücadele etti. Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan mücadeleyi Kıbrıscıkspor takımı Serhat (3), İlker, Samet ve Onur Konuk’un golleriyle 6-0 kazandı. Maçın ilk dakikalarına Gençlergücü takımı etkili başladı. Gençlergücü’lü Enes’in geliştirdiği pozisyonda top az farkla auta çıktı. Maçın18.dakikaında Kıbrıscıkspor’lu Emre’nin ceza sahası dışından çektiği sert şutta top kaleci Samet Kilitçi’de kaldı. İki takımda ürettiği gol pozisyonlarından yararlanamadı. Maçın 31.dakikasında Kıbrıscıkspor’un geliştirdiği atakta Serhat takımını 1-20 öne geçirdi. Kalesinde görü gören Gençlergücü takımı beraberlik için yüklendi. Gençlergücü beraberlik için rakip kalede üretilen pozisyonlardan yararlanamadı. İlk yarının kalan dakiklarında başka gol olmayınca devre arasına 1-0 Kıbrıscıkspor üstünlüğü ile girildi. İkinci yarıda Kıbrıscıkspor takımı rakip kaledeki baskısını artırdı. Maçın 67.dakikada Serhat’ın golü ile Kıbrıscıkspor takımı skoru 2-0’a getirdi. Kıbrıscıkspor takımı, rakip kaledeki baskısını artırdı. Maçın 72. dakikada Kıbrıscıkspor’lu İlker attığı golle maçta durumu 3-0’a getirdi.76.dakikada Serhat’ın golü ile Karacasu takımı skoru 4-0’a getirdi. Serhat kendisinin üçüüncü, takımının ise dördüncü golünü kaydetti.Kıbrıscıkspor’lu Samet’in 90+1.dakikasında attığı golle skor 5-0’a geldi.Maçın90+3.dakikasında Onur Konuk’un golü ile maçı Kıbrıscıkspor takımı6-0 kazandı.

    Hakemler: Semih Güner, Kemal Ergün, Canser Karaağaçlı

    Gençlergücü: ***Samet Kilitçi,**  Furkan, ** Samet Ünalan, ** Turgay, ** Samet Yaman, ** Kerem, ** Melih, ** Burak, ** Furkan, ** Enes, ** Ümit

    Kıbrıscıkspor: ** Umutcan, ** İlker, ** Onur Konuk, ** Onur Aytar, ** Sercan, ** Samet, ** Emre, ** İshak, ** Serhat, ** Furkan, ** Furkan Bilal

    Goller: 31.dk – 67.dk – 76.dk Serhat, 72.dk İlker, 90+1 Samet, 90+3 Onur Konuk ( Kıbrıscıkspor)

    Anahtar Kelimeler: Çetiner, Erdoğan, Amatör, 1.Ligi, Playoff

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