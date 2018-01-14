Haber: Esra Öztürk

Bolu Dörtdivanlı yüzücü Emirhan Yılmaz, İstanbul Başakşehir İlçesi Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından Yüzme dalında, yılın sporcusu olarak plaketle ödüllendirildi. Sevincini dile getirerek, bu anlamı büyük olan yılın sporcusu ödülünü Belediye Başkanından almak onur verici olduğunu söyleyen Dörtdivanlı Yüzücü Emirhan Yılmaz şunları söyledi: “Bir Bolu Dörtdivanlı olarak Memleketimi Dünya arenasına taşımak için elimden gelen gayreti göstereceğim. Amacım önümüzde ki 2018 yılında önce kulübüm İstanbul Gençlik Yüzme Spor Kulübü olmak üzere sırasıyla eğitim almış olduğum Halil Bekmezci Anadolu lisesi ve baba toğrağı Bolumuzu en güzel şekilde temsil etmek için 03 Mart’ta kota barajı için Yunanistan da yüzmede mücadele edeceğim. Başarılı olduğum takdirde Avrupa aranesına çıkıp, Ülkemi temsilde ilk milli mücadelem olacak. Biliyorum küçük bir olmamıza nazaran koca yürekli hemşerilerimden dua etmelerini istiyorum. Asıl hedefim 2020 yılında Dünya Yüzme Şampiyonluğuna katılmaktır. Bunun için gerek kulübüm, gerekse çok değerli hocalarım Milli Antrönör Duran Aslan, Berna Bal ve Yelda Yentur Gür olmak üzere idmanlarımızda gerekli hassasiyet ile yememize içmemize kadar her şeyimizle birebir ilgileniyorlar. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Bizlere de sadece disiplinli çalışıp istediğimiz hedefe ulaşmak kalıyor” dedi.