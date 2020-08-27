Yıllar Sonra Bir İlk

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un isim sponsoru belli oldu. Kırmızı-beyazlı takım sahaya Beypiliç Boluspor adıyla çıkacak.

Haber: C.Kutay Aykan

Kırmızı-beyazlı takım yıllar sonra yeni yönetimiyle önemli işler yapmaya devam ediyor. Boluspor tarihinde ilk defa bir firmayla isim sponsorluğu anlaşması yaptı. Boluspor Kulübü yıllardır Bolu Atatürk Stadyumu’na reklam veren Türkiye’nin sayılı firmaları arasında yer alan Beypiliç ile anlaştı. 2020/2021 sezonunda TFF 1. Lig takımı Boluspor’un ismi Beypiliç Boluspor olacak. Beypiliç, Bolu ekibine yaklaşık 4 milyon TL ücret ödeyecek. Bundan yıllar önce Mudurnu Tavukçuluk firması Boluspor’a isim sponsoru olmak istemiş ancak camia büyük tepki verince bu durum gerçekleşmemişti.