Haber: S. Özge YÜCEL

BOBES kafeteryasında düzenlenen yemeğe Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Ayaz, Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Muhittin Fatih Kaplan, Ulaşım Sorumlusu İsmail Civelek katıldı.