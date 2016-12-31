Haber: S. Özge YÜCEL
BOBES kafeteryasında düzenlenen yemeğe Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Ayaz, Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Muhittin Fatih Kaplan, Ulaşım Sorumlusu İsmail Civelek katıldı.
Bolu Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, öğrencilik yıllarında kesitler anlattı. Öğrencilik hayatında kurulan dostlukların, arkadaşların güçlü tutulmasını ve irtibatlarını birbirleriyle hiç kesmemelerini tavsiye eden Başkan Yılmaz, “Ayrı yerlerde de olsanız mutlaka yollarınız birbiriyle kesişir. Bu yüzden öğrencilik yıllarında kurulan dostluklar çok önemlidir” dedi. Başkan Yılmaz’ın konuşmasının ardından topluluk başkanları ulaşımla ilgili sorunlarını aktardılar. Öğrencilerin sorularını dinleyerek cevaplayan Başkan Yılmaz öğrencilerin sunduğu öneriler için teşekkür ederek yerine getirilmesi konusunda talimat verdi.
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