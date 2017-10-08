Haber: Semih BAYKAL

BOBES kafeteryada düzenlenen kahvaltı programına Başkan Yılmaz’ın yanı sıra Bolu Belediyespor Kulüp Başkanı Engin Alemdar, yönetim kurulu üyeleri Arzu Aydın, Haluk Yerlikaya, Hakan Özsoy, Burakhan Erbay ve takım hocaları Gökhan Çokşen ile Behçet Erdoğan’da katıldı.Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz takım oyuncuları ile sohbet ederek, Bolu’nun gelecekte spor kenti olacağını söyledi. Sporun her branşının Bolu’da yapılması için uzun süredir çalıştıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, bu konuda ciddi ilerleme kaydettiklerini dile getirdi. Son olarak takım oyuncularına isteklerini soran Başkan Yılmaz yeni sezonda tüm oyunculara başarılar diledi.