Yılmaz Vural Yoğun Bakıma Alındı

Haber: C.Kutay Aykan

Özel bir hastanede yoğun bakıma alınan deneyimli çalıştırıcı, koronavirüs tedavisi prosedürleri kapsamında entübe edildi. 67 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Haziran ayında da koronavirüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu.

TFF’den Geçmiş Olsun Mesajı

TFF Teknik Direktör Yılmaz Vural için bir geçmiş olsun mesajı yayınladı. Mesaj şöyle: “Türk futbolunun değerli isimlerinden Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yılmaz Vural’a acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. “