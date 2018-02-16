Haber: Semih Baykal

Boluspor’un sezon başında Trabzonspor’daki sözleşmesini fesih etmesiyle transfer ettiği kanat oyuncusu Sefa Yılmaz 28 yaşına girdi. Yılmaz’a takım arkadaşları kulüp tesislerinde sürpriz doğum günü düzenlendi. Adana Demirspor maçı hazırlıkları için gerçekleştirilen antrenmanın ardından Sefa Yılmaz’ın yeni yaşını kutlayan takım arkadaşları elleriyle pasta yedirdi. Antrenman sonrası hazırlanan sürpriz pastayı kesen tecrübeli oyuncuyu teknik ekip ve takım arkadaşları tebrik etti.