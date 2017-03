Haber: Esra Öztürk

Off Road tutkunlarını heyecanlandıran projenin detaylarının görüşüldüğü ziyarette konuşan Kulüp Başkanı Turan, "İnanıyorum ki bu proje tamamlanmasıyla birlikte Bolu'ya büyük katkı sağlayacak. Bolu Off Road Kulübü olarak bu çalışmanızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyarette Bolu'nun tüm sporların kamp merkezi olacağını belirten Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Bunun için uzun yıllardır çalışıyoruz. Şu an spor branşlarında heyecan isteyen gençlerin ilgilendiği Off Road var. Bu yarışlarının en kalitesinin olabileceği bir 'Off Road' pistinin çalışmasını başlattık. Aynı alan içerisinde tabii uluslararası bir 'Moto-Kross' pisti ile bir de bisiklet tutkunları için 'Veledrom' pisti yapmayı da düşünüyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız da sürüyor" diye konuştu.

Türkiye Off Road Federasyonu tescilli bir kulüp olduklarını belirten Bolu Off Road Kulübü Başkanı Burhan Turhan, "Biz federasyon tescilli bir kulübüz. Federasyondan aldığımız destekle mahalli ve ulusal yarışları inşallah Bolu'muza getirecek ve buradaki 80 dönümlük arazimizi en verimli şekilde kullanacağız" diye konuştu. Turhan, sözlerinin devamında, Bolu'nun iki metropol arasında doğal güzellikleri ile ünlü muhteşem bir şehir olduğunu belirterek "İnanıyorum ki bu proje tamamlanmasıyla birlikte Bolu'ya büyük katkı sağlayacak. Bolu Off Road Kulübü olarak bu çalışmanızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.