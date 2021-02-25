Yılport Samsunspor'dan farklı galibiyet

Haber: C.Kutay Aykan

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Yılport Samsunspor ve Eskişehirspor karşı karşıya geldi.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan, Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yönettiği karşılaşmada kazanan taraf 6-1'lik skorla Yılport Samsunspor oldu.

Karadeniz temsilcisi, dakikalar 4'ü gösterirken Veli Çetin'in kafa golüyle 1-0 öne geçirdi. Bu golden kısa süre sonra, 16. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Kubilay Yavuz farkı 2'ye çıkardı.

31. dakikada, Djedje'nin pasında topla buluşan Yasin Öztekin, sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak skoru 3-0'e getirdi. Taraftar, soyunma odasına bu sonuçla gitti.

İkinci yarıda da etkinliğini sürdüren ev sahibi, iki dakika arayla Hamroun ve Oğuz'un kaydettiği gollerle 5-0'ı yakaladı. Konuk Eskişehirspor'da İbrahim Halil Öner, 73. dakikada attığı golle farkı 4'e indirdi.

86. dakikada kullanılan köşe vuruşuna ön direkte yükselen Burak Çalık, durumu 6-1'e getirdi ve maçın skorunu belirledi.

Arka arkaya 4. galibiyetini alan, yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Yılport Samsunspor, puanını 49'a yükseltti ve lider Giresunspor'u takibini sürdürdü.

Geçtiğimiz hafta, 34 maçlık galibiyet özlemini dindiren Eskişehirspor ise, aldığı mağlubiyet sonrası 7 puanla son sırada kaldı.

Yılport Samsunspor: 6 - Eskişehirspor: 1

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Deniz Turgut, Kemal Mavi

Yılport Samsunspor: Nurullan Asan, Caner Arıcı, Veli Çetin, İlyas Kubilay Yavuz, Hamroun (Dk. 59 Burak Çalık), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Gökhan Alsan), Djedje (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Yasin Öztekin (Dk. 64 Nadir Çiftçi), Mücahit Albayrak, Boli, Courreur (Dk. 70 Ali Kılıç)

Eskişehirspor: Melih Ağa, Bedirhan Altuntaş, Onur Bayramoğlu (Dk. 85 Onur Arı), İbrahim Halil Öner (Dk. 86 Sholaja), Oluwadeji Alimi (Dk. 46 Berkar Tanır), Tolga Yakut, Buğra Çağlıyan, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, Emir Yıldız (Dk. 46 Erdal Akdarı)

Goller: Dk. 4 Veli Çetin, Dk. 16 İlyas Kubilay Yavuz (Penaltıdan), Dk. 31 Yasin Öztekin, Dk. 58 Hamroun, Dk. 60 Oğuz Gürbulak, Dk. 86 Burak Çalık (Yılport Samsunspor), Dk. 73 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 İlyas Kubilay Yavuz, Dk. 61 Oğuz Gürbulak (Yılport Samsunspor), Dk. 33 Onur Bayramoğlu (Eskişehirspor)