banner133

banner101

07 Şubat 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Yine 3-2 kaybettik

    İlimizi Bayanlar Voleybol 2.Ligi’nde temsil eden İnkılap İlköğretim Okulu, 17.hafta maçında Tepebaşı Gençlik takımına 3-2 mağlup oldu.

    07 Şubat 2018 Çarşamba 11:39
    Bu haber 33 kez okundu
    Yine 3-2 kaybettik

    Haber: Semih Baykal

    Bayanlar Voleybol 2.Ligi 17. Haftasında ilimizi temsil eden İnkılap İlköğretim Okulu, Tepebaşı Gençlik takımına konuk oldu. Eskişehir Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta ekibimiz kıran kırana geçen ilk sette rakibine 25-22 üstünlük sağlayarak maçta 1-0 öne geçti. İlk sete benzer bir heyecana sahne olan 2.seti ev sahibi takım 25-22 alınca maça 1-1 eşitlik geldi. Temsilcimizin çok kötü oynadığı 3.seti Eskişehir ekibi 25-13 aldı ve maçta 2-1 öne geçti. 4.sette daha etkili olan İnkılap İÖO 25-19’la maçı 5.sete taşımayı başardı: 2-2. Daha önce 5 kez 3-2’lik yenilgiyle karşılaşan temsilcimiz seti 15-7 maçı da 3-2 kaybeden taraf oldu. Ekibimiz 17.haftada ligin 2.sırasında yer alan Halkbank takımını konuk edecek.

    Anahtar Kelimeler: İlimizi, Bayanlar, Voleybol, 2.Ligi’nde, Temsil

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ANADOLU UYGARLIĞI
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Hayatın İçinden
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Terziler “ESNAF” Odamızdan…
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TELAFİSİ ZOR HAFTALAR !
  • Aydın Hitit Aydın Hitit 1,91
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Do you speak english?
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR ÇOCUĞUNUZUN AZİZ SANCAR GİBİ OLMASINI İSTER MİSİNİZ ?
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ AL LAH’A ÖĞRETİLEN DİN
  • İlhami Candemir İlhami Candemir EN AĞIR YÜK
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BİRİNİN BÖYLE OLMUYOR DEMESİ LAZIM !
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel CHP 36. Olağan Kurultayına doğru
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Akşener’in Bolu Çıkartması
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmadı Sait Hoca (ANALİZ)
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Akşener İyi Parti İl Başkanlığını Açtı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Bolu ve Mutfak Kültürü “
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu YAŞAYAN ÖLÜLER ÇAĞI
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Suat Tosun Suat Tosun KIŞIN KUŞLARI BESLEMEK DOĞRU MU ?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İletişim, sohbet, bilgi alışverişi
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129