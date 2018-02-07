Haber: Semih Baykal

Bayanlar Voleybol 2.Ligi 17. Haftasında ilimizi temsil eden İnkılap İlköğretim Okulu, Tepebaşı Gençlik takımına konuk oldu. Eskişehir Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta ekibimiz kıran kırana geçen ilk sette rakibine 25-22 üstünlük sağlayarak maçta 1-0 öne geçti. İlk sete benzer bir heyecana sahne olan 2.seti ev sahibi takım 25-22 alınca maça 1-1 eşitlik geldi. Temsilcimizin çok kötü oynadığı 3.seti Eskişehir ekibi 25-13 aldı ve maçta 2-1 öne geçti. 4.sette daha etkili olan İnkılap İÖO 25-19’la maçı 5.sete taşımayı başardı: 2-2. Daha önce 5 kez 3-2’lik yenilgiyle karşılaşan temsilcimiz seti 15-7 maçı da 3-2 kaybeden taraf oldu. Ekibimiz 17.haftada ligin 2.sırasında yer alan Halkbank takımını konuk edecek.