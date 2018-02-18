Haber: Semih Baykal

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Ligi’nde ilimizi temsil eden İnkılap İlköğretim Okulu 19. Haftada evinde Halkbank ile karşı karşıya geldi. 17 Temmuz Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmada dengeli başlayan ilk sette temsilcimiz 4-2 öne geçti. 7-3 ve 9-4’lük üstünlükleri bulan İnkılap İÖO teknik molaya da 12-4 önde girdi. Moladan sonra ekibimiz 15-7 ile avantajını sürdürdü. Son bölümde 18-9 ile rahatlayan kızlarımız 21-9 ve 23-10’ü yakaladıktan sonra seti rahat bir şekilde 25-10 aldı ve maçta 1-0 öne geçti. 2.sete Halkbank iyi başlamasına rağmen temsilcimiz 4-4 eşitliği yakaladı. Temsilcimiz 7-6 öne geçse de 4-0’lık seri ile Halkbank 10-7 üstünlüğü buldu ve teknik molaya da 12-7 önde girdi. Mola sonrası Halkbank üstünlüğü sürdü: 16-12. 18-14 ve 20-14’lük avantajları yakalayan Halkbank seti 25-17 alarak oyunda durumu 1-1’e getirdi. 3.setin başından itibaren üstünlüğünü kabul ettiren Halkbank 4-1, 7-4 ve 10-4’lük skorların ardından teknik molaya 12-6 önde girdi. Moladan sonra 15-7, 18-8 ve 20-8 ile Halkbank üstünlüğü sürdü. 23-9 ile büyük avantaj yakalayan Halkbank seti 25-12 alarak maçta 2-1 üstünlüğü yakaladı. 4.sete dengeli bir oyunla başlandı: 2-2. Sonrasında Halkbank 4-2 öne geçti. 6-4 ve 9-6 ile Halkbank üstünlüğü sürerken süper bir seri yakalayan ekibimiz bir 12-9 ile teknik molaya önde giren taraf oldu. Moladan sonra ekibimiz 14-9 ile üstünlüğünü sürdürdü. 16-14, 19-14 üstünlüklerle son bölüme avantajlı giren İnkılap İÖO oldu. Set sonuna doğru Halkbank farkı 2 sayıya indirdi. Ancak temsilcimiz 19-17, 20-18, 21-19, 22-20 ve 23-21 ile avantajını korudu. Seti 25-21 alan ekibimiz maçı 5.sete taşıdı: 2-2. 5.sete Halkbank harika başladı ve 6-0’lık seriyi yakaladı. Halkbank saha değişimine 8-1önde girdi. 10-2 ve 12-2 ile çok büyük avantaj yakalayan Halkbank seti 15-5 maçı da 3-2 kazanan taraf oldu.

Salon: 17 Temmuz

Hakemler: İsa Okumuş, Serol Acar

İnkılap İÖO: Miray, Şeza, Sıla, Ö.Duygu, Beyza, Burcu, H.Büşra (K), Kübra, Dilara, Ayşegül (L), Busenur (L)

Antrenörler: Tayfun Urluoğlu, Remziye Sarıhan

Halkbank: Simge (K), Aslı, Y.Merve, Simay, Aysun, Özge, Z.Ece, Elif, A.Suna, Burcu, Ceren, Elifsu, Beril (L), İpek (L)

Antrenörler: Büşra Dikmen, Emre Doğan, Doğucan Yıldız

Setler: 25-10, 17-25, 12-25, 25-21, 5-15