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18 Ocak 2017 Çarşamba
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    Musa Sinan Yılmazer`in Sivasspor`dan Boluspor`a transferinde büyük rol oynayan menajerler Cihangir Güner ve Murat İçduygu bu kez Boluspor`dan Sivasspor`a transfer olan Emre Kılınç transferinde de başrolde yer aldılar.

    18 Ocak 2017 Çarşamba 14:14
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    YİNE AYNI MENAJER

    Haber: Esra Öztürk

    Musa Sinan Yılmazer`in Boluspor`a imza atması ile beraber oyuncunun menajerleri transfer sonrasında "Futbolcumuz PTT liginin deneyimli ve kaliteli oyuncularından Musa Sinan Yılmazer kardeşim Boluspor a hayırlı olsun Boluspor`un değerli Başkanı abim Necip Çarıkçı ve yönetim kuruluna göstermiş oldukları ilgi ve destek den dolayı teşekkür ederiz Allah utandırmasın transfer inşallah her iki tarafa hayırlı olması dileği ile ayrıca transferde emeği geçen İbrahim Yavuz kardeşime de teşekkürler" açıklamalarında bulunmuştu.

    Ajansspor`un haberine göre Sivasspor yönetimi, Boluspor`un genç kanat oyuncusu Emre Kılınç ile 3.5 yıllık resmi sözleşme imzalamasının ardından Sivassporlu yetkililerin dışında töreninde Emre Kılınç ile menajerleri Cihangir Güner ve Murat İçduygu da yer aldığını basına yansıdı.

    Oyuncunun menajeri Cihangir Güner daha önce İbrahim Yavuz`a teşekkür ederken bu kez Başkanlara teşekkür ederek "Mecnun Odyakmaz ve Necip Çarıkçı`ya teşekkür ediyorum. Devre arası transferi olmasına rağmen bizlere kolaylık sağladılar. Umarım Emre içinde Sivasspor doğru tercih olur ve hedeflerine ulaşır" ifadelerine yer verdi.

    Anahtar Kelimeler: Musa, Sinan, Yılmazer`in, Sivasspor`dan, Boluspor`a

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