Yok Böyle Bir Kaleci

Haber: Erdal Tanrıverdi

İkinci devrede başarılı maçlara imza atan ve takıma verdiği katkılarla ile ekibimizin düşme hattından uzaklaşmasına neden olan Orlando Mosquera Bursaspor maçında da yine harkalar yarattı. Attıkları 42 golle ligin en golcü ekibi Bursaspor forvetlerine galibiyet şansı vermeyen Orlando Boluspor'un da bu maçında yıldızı oldu. Geçtiğimiz yıl ülkesi Panama’da yılın oyuncusu seçilen milli kaleci 2.yarıda Boluspor’un topladığı tüm puanlara imza attı.

Beşiktaş’ın Kıskacında

Mosquera performansı ile bir çok Süper Lig ve 1.Lig takımının da radarına girdi. Mosquera’yı özellikle Ankara’da oynanan Keçiörengücü maçında Beşiktaş Kulübü Futbol İzleme ekibinden antrenör Recep Çetin’in izlediği kaydedildi.