Yok Böyle İstatistik

Haber: C.Kutay Aykan

Boluspor önceki haftalara göre son haftalarda biraz daha hareketli, biraz daha istekli olmasına rağmen bunu bir türlü skora yansıtamadı. Hele hele son oynanan Giresunspor maçı Boluspor adına belki de sezonun en iyi maçlarından biri olmasına rağmen ev sahibi ekip Boluspor’un iyi oynadığı ve çok pozisyon bulduğu dakikalarda ilk kez geldiği atakta kırmızı-beyazlı ağları havalandırmayı başardı.

DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK!

Hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda topa daha çok sahip olan, rakip yarı alanda en çok görünen taraf Boluspor olsa sonuç yine rakibin lehine oldu.