Haber: Ceylan BEYKOZ

Arçelik Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasının final karşılaşmasında Polis Gücü, Sağlık Müdürlüğünü 3 – 2 yenerek turnuvanın bu yılki şampiyon oldu. İlk sette rahat bir oyun sergileyen sağlıkçılar ilk seti 25 – 15 kazandı. Sağlıkçılar böylece maçta durumu 2 – 0 kazandı. Rakibinin direncini iyice kıran Sağlık Müdürlüğü oynadığı üstün oyunla ikinci seti de 25 – 13 lük skorla kazandı. Kıran kırana geçen üçüncü sette geri dönüş yapan Polis Gücü seti 25 – 20 kazanarak setlerde durumu 2 – 1 ‘e getirdi. Büyük heyecana sahne olan dördüncü sette geriden gelen Emniyet güçleri seti 25 – 23 kazanarak setlerde durumu 2 – 2 beraberliğe getirdi. Şampiyonu belirleyecek olan son sette iki takımda elinden gelen mücadeleyi sahaya yansıttı. Polis Gücü seti 15 – 11 ve maçı da 3 – 2 kazanarak turnuvanın galibi oldu.