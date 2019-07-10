Yol haritası belli oldu

Haber: Aysun Beykoz

Kocaelispor’da 2019-2020 futbol sezonu çalışmaları Temmuz ayının ikinci haftasında başlayacak. Yeşil siyahlı ekip 21 gün sürecek olan ilk etap çalışmalarını Kartepe Green Park Otel'de yapacak. Körfez elibi 15 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında kondisyon ve enerji depolayarak hazırlıklarına hız verecek.

2. ETAP EYLÜL’DE

Kocaelispor kamp boyunca dört veya beş hazırlık maçı oynayarak gücünü test edecek. Yeşil-siyahlılar Kartepe'de bulunan ekiplerle ve gerektiğinde Bolu'da kamp yapan takımlarla provalar yapacak. Bayram tatili sonrası Körfez ekibi ikinci etap çalışmalarını kendi tesislerinde yaparak 1 Eylül'de başlatacak lig serüvenine hazır olacak.