Yol haritası belli oldu

Kocaelispor'un 2019-2020 futbol sezonu hazırlık programı belli oldu. Yeşil siyahlı ekip 14 Temmuz’da toplanacak ve kamp için Green Park Otel'de hazırlıklarına başlayacak. Green Park Otel’deki kamp üç hafta sürecek.

Yol haritası belli oldu

Haber: Aysun Beykoz

Kocaelispor’da 2019-2020 futbol sezonu çalışmaları Temmuz ayının ikinci haftasında başlayacak. Yeşil siyahlı ekip 21 gün sürecek olan ilk etap çalışmalarını Kartepe Green Park Otel'de yapacak. Körfez elibi 15 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında kondisyon ve enerji depolayarak hazırlıklarına hız verecek.

2. ETAP EYLÜL’DE

Kocaelispor kamp boyunca dört veya beş hazırlık maçı oynayarak gücünü test edecek. Yeşil-siyahlılar Kartepe'de bulunan ekiplerle ve gerektiğinde Bolu'da kamp yapan takımlarla provalar yapacak. Bayram tatili sonrası Körfez ekibi ikinci etap çalışmalarını kendi tesislerinde yaparak 1 Eylül'de başlatacak lig serüvenine hazır olacak.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gitti Gönderildi Derken İmza Attı
Gitti Gönderildi Derken İmza Attı
  1. Spor

banner129