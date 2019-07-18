YOL YARIŞLARINDA KUPALAR BİZİM

Kastamonu’da önceki gün düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Kastamonu Yol yarışlarına katılan sporcularımız gösterdikleri başarılar sonucu derece ile döndüler.

YOL YARIŞLARINDA KUPALAR BİZİM

Haber: Esra Öztürk

Sporcularımızın dereceleri;

Yıldızlar A Kategorisi 70Km’de:

Yıldız A takım sıralamasında Bolu Belediye SK. 1’inci,

Yıldız A ferdi sıralamada Sinan YURTÇU 2’nci,

Yıldızlar B Kategorisi 50Km’de:

Yıldız B takım sıralamasında 1’inci Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü

Yıldız B takım sıralamasında 2’nci Bolu Yiğit Gençlik ve Spor Kulübü

Yıldız B ferdi sıralama 2’ncisi Mert ÖZDEMİR

Yıldız B ferdi sıralama 3’üncüsü Furkan DEMİR

Master Kategorisi 50Km’de:

Master ferdi sıralama 1’incisi Okan TÜRK - Bolu Gençlik Merkezi SK.

Master ferdi sıralama 2’ncisi Volkan ARSLAN - Bolu Belediye SK.

Master ferdi sıralama 3’üncüsü A. Zafer PALA - Bolu Gençlik Merkezi SK.

Master Takım sıralaması 1’incisi Bolu Gençlik Merkezi SK. Oldu.

Esra Öztürk

Esra Öztürk

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