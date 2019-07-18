YOL YARIŞLARINDA KUPALAR BİZİM

Haber: Esra Öztürk
Sporcularımızın dereceleri;
Yıldızlar A Kategorisi 70Km’de:
Yıldız A takım sıralamasında Bolu Belediye SK. 1’inci,
Yıldız A ferdi sıralamada Sinan YURTÇU 2’nci,
Yıldızlar B Kategorisi 50Km’de:
Yıldız B takım sıralamasında 1’inci Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü
Yıldız B takım sıralamasında 2’nci Bolu Yiğit Gençlik ve Spor Kulübü
Yıldız B ferdi sıralama 2’ncisi Mert ÖZDEMİR
Yıldız B ferdi sıralama 3’üncüsü Furkan DEMİR
Master Kategorisi 50Km’de:
Master ferdi sıralama 1’incisi Okan TÜRK - Bolu Gençlik Merkezi SK.
Master ferdi sıralama 2’ncisi Volkan ARSLAN - Bolu Belediye SK.
Master ferdi sıralama 3’üncüsü A. Zafer PALA - Bolu Gençlik Merkezi SK.
Master Takım sıralaması 1’incisi Bolu Gençlik Merkezi SK. Oldu.